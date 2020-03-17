Пять простых решений, помогающих ускорить метаболизм после 40 лет

Ускорив метаболизм, можно с успехом худеть и поддерживать здоровый вес в трудном для этого возрасте после 40 лет.Как сообщает MedikForum.ru, существует несколько простых решений, помогающих ускорить метаболзим тем, кто уже перешагнул рубеж 40 лет. Прежде всего, для этого нужно начать больше двигаться.Упражнения. При сидячей работе нужно прерываться каждые 45 минут на небольшую разминку, во время которой можно выполнять упражнения или прогуливаться. Это простое решение увеличивает объем физической активности, заставляя мышцы тела действовать активнее.Употреблять белок. Простое решение, помогающее после 40 лет наладить питание, ускоряющее метаболизм, таково: употреблять пищу несколько раз в день небольшими порциями, добавляя в каждую немного белковых продуктов – яйца, курятину, творог, орехи.Завтракать. Чтобы ускорить метаболизм, завтракать нужно не позднее 30 минут после пробуждения. Физиологически организм в это время настроен на прием пищи – она нужна ему для производства энергии, поэтому расходуется с наибольшей активностью. Отсутствие еды заставляет тело переходить в режим энергосебрежения, замедляя обмен веществ.Пить зеленый чай, кофе. Еще одно простое, но эффективное решение – употреблять эти напитки в первой половине дня. Например, чай, выпитый в обед, может ускорить метаболизм на 5-7%: он содержит вещества, делающие более интенсивными процессы сжигания жира. Кофеин также действует как жиросжигатель.Есть свежие растительные продукты. Фрукты, овощи, ягоды, зелень богаты антиоксидантами, эффективно помогающими нормализовать метаболизм, борющимися с воспалением, которое лежит в основе ожирения.