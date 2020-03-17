5 безопасных и доступных успокоительных напитков

В начале весны уровень запаса витаминов в организме опускается до минимальной отметки. Именно поэтому мы становимся слишком чувствительными и легко поддаемся на стрессовые провокации. Эксперты предлагают несколько самых доступных и безопасных успокоительных напитков.Эти напитки, которые обладают успокаивающим действием, имеют еще несколько плюсов: они низкокалорийные, а, значит, на вес они не повлияют, и помогают снизить уровень сахара в крови.Ромашковый чайРомашка помогает мышцам расслабиться и успокоиться. А если в чашку с ромашковый чаем добавить ложечку меда, то у вас получится отличное противопростудное средство и чай от усталости. Его можно пить 3 раза в день в течение 1-2 недель.ЧайОбычный чай тоже обладает успокаивающим эффектом. И нет никакой разницы, какой это чай: черный или зеленый. Правда, если вам нужно расслабиться и успокоиться очень быстро, то лучше выпить чашечку зеленого чая с жасмином. Почему чай помогает справиться со стрессом? Потому что в нем есть вещества, которые способствуют снижению уровня гормона стресса – кортизола.Вишневый сокВишневый сок не только вкусный напиток, но и отличное успокаивающее средство. Он отлично помогает справиться с бессонницей, а все благодаря уникальному составу. В нем много пектина, сахаров, калия и магния, которые благотворно действуют на нервную систему. Кроме того, специалисты говорят, что вишневый сок нужно обязательно включать в весенний рацион, как средство для повышения иммунитета и гемоглобина. Единственный нюанс, будьте осторожны с вишневым соком, если у вас повышенная кислотность желудка. В этом случае его нужно пить в разбавленном виде или в виде компота.Мятный настой (или настой с мелиссой)Мятный настой не только ароматный напиток, но он также благотворно влияет на нервную систему. Возьмите 2 ст. ложки сушеной мяты и залейте стаканом кипятка. Дайте настояться в течение 20-30 минут. Для большего эффекта можно добавить в настой мед и дольку лимона.Теплое молокоКружка теплого молока у многих ассоциируется с домом и самым родным человеком – мамой, ведь она умела понять и успокоить. Но такое успокоительное свойство теплого молока еще и обусловлено его составом. Благодаря лактозе, магнию и кальцию снижается артериальное давление и успокаивается нервная система. А если сделать настой молока на миндале, то получится отличное противопростудное и общеукрепляющее средство, которое помогает справиться даже с кашлем.