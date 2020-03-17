Названы четыре симптома, которые указывают на проблемы с кожей

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Медики утверждают, что очень часто кожа выполняет роль индикатора, сигнализируя о различных болезнях и протекании воспалительных процессов в организме. Обычно проблемы с кожей указывают на заболевания кишечника или печени. Такое мнение высказал член профессиональной ассоциации немецких дерматологов Йенс Тесманн.По его словам, появление красных болезненных пятен в районе голени может свидетельствовать о тонзиллите, болезни Крона, а также язвенном колите. Это происходит из-за воспаления, которое провоцируют стрептококки.При проблемах с печенью в крови повышается количество билирубина или желчного пигмента, поэтому кожа начинает желтеть. Также желтый цвет приобретают глазные яблоки.Яркая сосудистая сетка также указывает на проблемы с печенью: цирроз, гепатит или жировая болезнь. Красные пятна на ладонях и подушечке большого пальца могут появляться из-за нарушения регуляции кровеносных сосудов в руке.