Медики: четыре чашки кофе в день препятствуют ожирению

Новейшее исследование, проведенное американскими учеными, гласит – выпивая четыре чашки кофе в день, можно защитить себя от лишних килограммов, набираемых при употреблении жирной и сладкой пищи.Специалисты провели эксперимент с лабораторными мышами. В течение месяца эксперты следили за весом грызунов, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров и углеводов и небольшим количеством белка. Кроме того, мышам давали кофеин в количестве, эквивалентном четырем чашкам кофе ежедневно.Ученые отметили, что грызуны, употреблявшие кофеин из чая мате, набирали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира, чем те подопытные, которые кофеин не употребляли.Эксперты подчеркивают, что не играет роли источник кофеина – будь то чай мате или обычный кофе. Кофеин уменьшает накопление липидов в жировых клетках почти до 41%.Однако, злоупотреблять кофе не рекомендуется.