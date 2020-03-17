Врач рассказал о самых опасных алкогольных напитках

Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев раскрыл позицию Всемирной организации здравоохранения относительно употребления алкогольных напитков. По его словам, в организации считают, что любой алкоголь и в любом количестве является опасным для человека.
«Позиция Всемирной организации здравоохранения и современной наркологии заключается в том, что алкоголь вреден в любых количествах, но трудно сравнить эффект от одного бокала за вечер и от традиционного соревнования — кто выпьет больше и крепче, со «штрафными» и «посошками», — добавил Кубарев.

Врач рассказал, что наибольшую опасность таят коктейли, поскольку содержат всевозможные красители и другую «химию», губительное воздействие которой увеличивается в связке с алкоголем.
«Нет пользы и в заводском пиве. На большинстве предприятий оно получается не путем естественного брожения, а производится из концентрата», — подчеркнул нарколог.
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