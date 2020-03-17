Названы основные причины ускоренного старения кожи

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Старение кожи становится все более заметным с возрастом у всех людей, но существуют факторы, провоцирующие ускоренное старение кожного покрова. Для того, чтобы защитить кожу от быстрого старения, нужно соблюдать простые рекомендации врачей.Например, не стоит чрезмерно увлекаться загаром. Ультрафиолетовая часть солнечного спектра разрушает клетки кожи и способствуют появлению генетических повреждений, что может обернуться не только морщинами, но и онкологией. Соответственно, не следует лишний раз подвергать себя риску и появляться на солнце без защиты (одежда, солнцезащитный крем, и так далее).Серьезный фактор ускоренного старения кожи — курение. Ядовитые вещества, которые содержатся в продуктах сгорания табака, наносят удар по всем системам организма, в том числе и по коже. В общем, если вы хотите завязать с курением, то у вас появился еще один повод.Чтобы сохранить здоровье кожи, нужно правильно питаться. В частности — нужно отказаться от продуктов, которые способствуют активизации воспалительных процессов. Это обработанные продукты из мяса, а также продукты на основе простых (быстрых) углеводов — мучное, сладкое, и так далее.Еще один вредный фактор, который бьет не только по коже, но и по организму в целом — стресс. Он снижает синтез коллагена (строительный белок для костей, мышц и кожи) и нарушает множество важных биологических процессов.