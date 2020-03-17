Названы основные причины ускоренного старения кожи
Например, не стоит чрезмерно увлекаться загаром. Ультрафиолетовая часть солнечного спектра разрушает клетки кожи и способствуют появлению генетических повреждений, что может обернуться не только морщинами, но и онкологией. Соответственно, не следует лишний раз подвергать себя риску и появляться на солнце без защиты (одежда, солнцезащитный крем, и так далее).
Серьезный фактор ускоренного старения кожи — курение. Ядовитые вещества, которые содержатся в продуктах сгорания табака, наносят удар по всем системам организма, в том числе и по коже. В общем, если вы хотите завязать с курением, то у вас появился еще один повод.
Чтобы сохранить здоровье кожи, нужно правильно питаться. В частности — нужно отказаться от продуктов, которые способствуют активизации воспалительных процессов. Это обработанные продукты из мяса, а также продукты на основе простых (быстрых) углеводов — мучное, сладкое, и так далее.
Еще один вредный фактор, который бьет не только по коже, но и по организму в целом — стресс. Он снижает синтез коллагена (строительный белок для костей, мышц и кожи) и нарушает множество важных биологических процессов.
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