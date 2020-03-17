Массажная гимнастика для печени

Заболевания печени – это то, чем нам приходится расплачиваться за неуважительное отношение к этому жизненно важному органу, а именно: неправильное питание, чрезмерное употребление алкоголя и, конечно же, малоподвижный образ жизни. Поэтому, чтобы предотвратить возникновение заболеваний печени или же облегчить течение уже существующих можно попробовать упражнения для печени.Гимнастика для печениНижеописанные упражнения рекомендуется выполнять утром. Конечно, сами по себе они не представляют стопроцентной защиты от воздействия всевозможных негативных факторов, однако помогают печени работать эффективнее.Упражнение 1Лягте на спину, руки положите вдоль туловища и поднимите ноги. На протяжении 30 – 60 секунд выполняйте хорошо известное с детства упражнение “велосипед” – крутите воображаемые педали.Упражнение 2Лягте на бок, правую руку и ногу поднимите вверх и подержите их в таком положении пару секунд.Упражнение 3Лягте на спину. Расположите руки под ягодицами (ладонями вниз). Затем сведите ноги вместе и приподнимите их примерно на 8 см над полом. Теперь начинайте скрещивать ноги, выполняя упражнение "ножницы". При этом голова должна оставаться на полу.Упражнение 4Выполняйте движения, будто Вы плывете брассом, находясь при этом в положении лежа на животе и с выгнутой спиной.Упражнение 5Из положения сидя на четвереньках перейдите в положение сидя на пятках (1-2 минуты).Упражнение 6Станьте на пол, руки положите на пояс и выполните 15-20 приседаний.Упражнение 7Выполняйте 15-20 наклонов из положения стоя, руки при этом также должны быть расположены а поясе.Упражнение 8Выполняйте прыжки на двух ногах стоя на месте (примерно на 10 см в высоту).Упражнение йоги для очищения печениСтойка на плечах. Для выполнения данной стойки необходимо лечь на спину, расслабиться и медленно поднять сведенные вместе ровные ноги. При этом необходимо сделать так, чтобы позвоночник, таз и ноги находились в полностью вертикальном положении. Упритесь ногтями в пол, а подбородок положите на грудь. Затем так же медленно опустите прямые ноги вниз.Такое упражнение рекомендуется выполнять по пару минут два раза в день – утром и вечером.Массажная гимнастика для печениСтоит отметить, что наиболее выгодными для печени позами являются позы, при которых человек стоит на четвереньках или лежит на боку, поскольку такие позы способствуют оттоку желчи и минимально нагружают печень.Разминка: поочередно приподнимайте свое тело на носке правой или левой ноги. Также при этом можно выполнять наклоны головой, т.е. во время подъема на правый носок голову следует наклонять к левому плечу и наоборот. Выполняется такая разминка всего пару минут.1. Лежа на спине, поднимите вверх правую руку, при этом сгибая левую ногу так, чтобы стопа скользила по полу. Во время этого процесса необходимо сделать вдох через нос. Во время возврата в исходное положение следует выдохнуть воздух через рот. Выполняется такое упражнение 5-7 раз для каждой стороны.2. Лягте на левый бок. Далее необходимо согнуть левую ногу, а левую руку – поднять вверх (в прямом положении). Затем поднимите правую руку, вдохните и согнутую правую ногу прижмите правой рукой коленом к груди. После этого сделайте выдох. Упражнение выполняется 5-7 раз.3. Лягте на левый бок, левую руку при этом необходимо вытянуть вперед. Дотянитесь правой ногой, согнутой в колене, до левой руки. Затем отводите прямую правую ногу назад и ее носком дотянитесь до пола с правой стороны. Выполняется такое упражнение 3-5 раз.4. Станьте на четвереньки, поднимите голову и сделайте вдох. Правую ногу медленно переведите в положение между руками. При этом нога должна скользить по полу. Затем проделайте то же самое с левой ногой.Такие упражнения помогут нейтрализовать застой в печени, а также в желчном пузыре, и стимулировать образование желчи.