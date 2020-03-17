Людям с кожными заболеваниями рассказали, как правильно дезинфицировать руки

Это особенно важно во время пандемии.Среди рекомендаций по профилактике COVID-19, основное место занимает правильное и частое мытье рук. Однако регулярное мытье рук может усугубить сухость кожных покровов при наличии экземы или псориаз, передает Хроника.инфо со ссылкой на grippua.com.ua.Мытье рук является одним из основных способов профилактики распространения инфекции. Но для людей с сухой кожей или с такими заболеваниями, как экзема или псориаз, чрезмерное мытье рук может привести к дополнительным повреждениям кожи. Даже для здоровой кожи чрезмерное использование мыла и дезинфицирующих средств чревато сухостью и растрескиванию.«Частое использование дезинфицирующих средств и мытье лишает эпидермис (верхний слой кожи) белка, что приводит к повреждению кожного барьера и, следовательно, к риску инфицирования. Кроме того, мыло может вызывать раздражающий дерматит рук, который проявляется в виде сухой, шелушащейся, зудящей красной кожи», – объясняет дерматолог Зайнаб Лафта.Чтобы избежать этого, дерматолог рекомендует пользоваться увлажняющим средством, содержащим специальные компоненты: «Люди, имеющие кожные заболевания, больше подвержены риску повреждения покровов. Им будет полезно дезинфицирующее увлажняющее средство, с содержанием антибактериального компонента, например, хлоргексидина или хлорида бензалкония», – уточняет доктор Лафта.Но дезинфицирующие средства, содержащие такие биоцидные ингредиенты, менее эффективны, чем гели для рук на спиртовой основе.Помимо увлажнения, важно также тщательно высушить руки. Это нужно по двум причинам: во-первых, микробы легче переносятся и выживают на мокрых руках. А во-вторых, вода оказывает подсушивающее действие на кожу, ослабляя ее барьер.В Британской ассоциации дерматологов советуют наносить увлажняющие или смягчающие средства, необходимые для лечения дерматита. Они восстановят поврежденный внешний слой кожи и удержат влагу внутри. Их нужно применять каждый раз, когда появится ощущение сухости кожи. Также можно нанести смягчающее средство на руки и надеть на ночь хлопковые перчатки. И обязательно использовать латексные или резиновые перчатки при мытье посуды, использовании чистящих средств или мытье волос.