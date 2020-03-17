Медики назвали шесть вредных продуктов, которые ошибочно считают полезными
Прежде всего медики не рекомендуют лакомиться так называемым натуральным «обезжиренным» йогуртом, не содержащим сахара. Специалисты уточняют, что в подобных продуктах наверняка содержатся искусственные подсластители, придающие йогурту приятный вкус.
Пользу диетической газировки медики так же поставили под сомнение. Сладкая шипучка содержит сахарозаменители, что может привести к ожирению и диабету. Соки, которые мы покупаем в магазине, могут привести к проблемам с сердцем.
С осторожностью медики советуют относиться к готовым хлопьям для завтрака, а также мясным изделиям – ветчине и колбасе. Последние могут содержать консерванты, которыми обрабатывают продукты, чтобы они быстро не портились.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий