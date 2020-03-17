Медики назвали шесть вредных продуктов, которые ошибочно считают полезными

Эксперты составили список «вредной» еды и напитков, которые в народе считаются здоровой пищей. По словам ученых, употребление этих продуктов негативным образом сказывается на работе нашего сердца, а также вызывают риск диабета и многих других болезней.Прежде всего медики не рекомендуют лакомиться так называемым натуральным «обезжиренным» йогуртом, не содержащим сахара. Специалисты уточняют, что в подобных продуктах наверняка содержатся искусственные подсластители, придающие йогурту приятный вкус.Пользу диетической газировки медики так же поставили под сомнение. Сладкая шипучка содержит сахарозаменители, что может привести к ожирению и диабету. Соки, которые мы покупаем в магазине, могут привести к проблемам с сердцем.С осторожностью медики советуют относиться к готовым хлопьям для завтрака, а также мясным изделиям – ветчине и колбасе. Последние могут содержать консерванты, которыми обрабатывают продукты, чтобы они быстро не портились.