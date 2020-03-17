Сбалансированное потребление белка снижает возрастную потерю мышц
Пожилым людям важно равномерно распределять потребление по приемам пищи. В таком случае можно получить максимальную пользу от белка.
Исследователи из Школы спорта, физических упражнений и реабилитации при Бирмингемском университете изучали рацион питания людей молодого, среднего и пожилого возраста, уделяя особое внимание количеству, сбалансированности и источнику потребляемого белка.
Их результаты показали, большинство людей потребляют достаточное количество белка, однако его распределение неравномерно.
«Универсального руководства по питанию для всех возрастных групп не может существовать. Нам важно предложить более сложный и индивидуальный подход, в зависимости от возраста», - рассказывает доктор Беноит Смеунинкс, первый автор исследования.
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