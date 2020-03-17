Антисептик для рук: что нужно знать при выборе дезинфицирующего средства
А лучшее средство – обычное мыло. Но есть ситуации, когда вымыть руки не представляется возможным: например, в транспорте. Тогда на помощь приходят антисептики.
Для борьбы с вирусами и бактериями нужно выбирать спиртосодержащие средства. Такие антисептики наиболее эффективны и не вредны для кожи. Единственное, при многократном применении может появиться сухость. Но это легко исправить с помощью увлажняющего крема.
В названии средства может присутствовать слово «антибактериальный» либо «антисептический». Первые стоят дешевле, но уступают вторым по количеству уничтожаемых патогенов.
Спиртовые дезинфекторы имеют резкий запах, но на руках он не остается: через15-20 секунд после обработки исчезает.
Для детской кожи средства на основе спирта использовать не рекомендуется, выбирайте альтернативные варианты на водной основе. Они менее эффективны, но все же обладают определенным спектром защиты и безопасны для ребенка.
Правила использования антисептиков:
выдавить приблизительно 3 мл средства на ладонь и распределить по всей поверхности рук;
обрабатывать руки не менее 30 секунд;
особое внимание уделить ногтям и «карманам» под ними;
подождать, пока средство высохнет;
по необходимости нанести увлажняющий крем.
Помните: никакие антисептики не справятся с патогенными микроорганизмами так, как мытье рук с мылом. Проделывайте гигиеническую процедуру каждый раз после посещения общественных мест, туалетов, транспорта, перед едой и после.
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