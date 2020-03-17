Антисептик для рук: что нужно знать при выборе дезинфицирующего средства

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Главная профилактика заражения коронавирусом — гигиена рук.А лучшее средство – обычное мыло. Но есть ситуации, когда вымыть руки не представляется возможным: например, в транспорте. Тогда на помощь приходят антисептики.Для борьбы с вирусами и бактериями нужно выбирать спиртосодержащие средства. Такие антисептики наиболее эффективны и не вредны для кожи. Единственное, при многократном применении может появиться сухость. Но это легко исправить с помощью увлажняющего крема.В названии средства может присутствовать слово «антибактериальный» либо «антисептический». Первые стоят дешевле, но уступают вторым по количеству уничтожаемых патогенов.Спиртовые дезинфекторы имеют резкий запах, но на руках он не остается: через15-20 секунд после обработки исчезает.Для детской кожи средства на основе спирта использовать не рекомендуется, выбирайте альтернативные варианты на водной основе. Они менее эффективны, но все же обладают определенным спектром защиты и безопасны для ребенка.Правила использования антисептиков:выдавить приблизительно 3 мл средства на ладонь и распределить по всей поверхности рук;обрабатывать руки не менее 30 секунд;особое внимание уделить ногтям и «карманам» под ними;подождать, пока средство высохнет;по необходимости нанести увлажняющий крем.Помните: никакие антисептики не справятся с патогенными микроорганизмами так, как мытье рук с мылом. Проделывайте гигиеническую процедуру каждый раз после посещения общественных мест, туалетов, транспорта, перед едой и после.