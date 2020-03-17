Немецкие эксперты рассказали, как правильно хранить продукты в холодильнике

Холодильник есть в каждом доме, но далеко не каждый человек знает, как им правильно пользоваться — говорят эксперты из Германии, которые поделились советами по теме с изданием Die Welt. Специалисты, в частности, назвали фрукты, которые нельзя хранить в холодильнике."Существуют продукты, которые вообще не следует держать в холодильнике. Это, например, цитрусовые, а также манго, ананасы и бананы. Кроме того, не нужно хранить в холодильнике картофель", — рассказали эксперты.В дверце холодильника можно хранить не слишком скоропортящуюся еду — например, сливочное масло, яйца, соки, соусы и молоко. Йогурт, сыр, а также другие продукты, которые хранятся довольно долго, нужно держать на верхних полках холодильника, а продукты, которые портятся быстро (свежая рыба или мясо, морепродукты, и так далее), нужно держать пониже. Идеальное место для скоропортящихся продуктов — так называемая нулевая камера, которая есть во многих моделях холодильников.Оптимальная тара для хранения продуктов в холодильнике — это, по словам немецких экспертов, контейнеры из фарфора и стекла. Такие материалы не выделяют вредных веществ и не способствуют развитию патогенных бактерий. Но даже если еда в вашем холодильнике хранится исключительно в контейнерах из стекла и фарфора, то его все равно нужно мыть хотя бы раз в месяц — добавляют специалисты.