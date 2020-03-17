Простые правила долгожителей: советы биохимика

Известный биохимик Михаил Щепинов занимается исследованиями старческих заболеваний и разработкой препаратов anti-age. Он объяснил почему мясо лучше есть только по праздникам, как на самом деле работают антиоксиданты и что помогает жить дольше, пишет health info.Мясо«Человек – хищник по своей природе, нам необходим животный белок. На мой взгляд, лучший его источник – рыба, предпочтительно океаническая. Мясо лучше есть раз в год по праздникам», - говорит Михаил Щепинов. Во-первых, океаническая рыба – это всегда стопроцентно органический продукт, а также источник хороших липидов, полиненасыщенных жирных кислот, в частности Омега-3, которые наш организм не производит и может получить только с пищей. Лучше всего выбирать рыбу из середины пищевой цепочки. Дело в том, что, чем выше мы по ней поднимаемся, тем больше в организме рыб накапливается вредных веществ. Например, ртути. Макрель или треска гораздо полезнее марлина или мечрыбы, которые на вершине пищевой цепи.Почему стоит избегать мяса, произведенного промышленным способом, – то есть подавляющей части того, что мы видим на полках супермаркетов? Проблема в том, что животных кормят не травой и даже не сеном, а зерном. А липидный состав зеленых листьев и зерна принципиально разный. То есть мясо коровы на крупном животноводческом производстве – это практически чистые Омега-6.Если бы корова паслась на лугу, в ее мясе содержалось бы гораздо больше Омега-3. В идеале соотношение жирных кислот Омега-3 и Омега-6 в нашем рационе должно быть 1 : 1. В современной западной диете существует нездоровый перекос 1 : 20 в пользу последних. Но с биодобавками, призванными восполнить недостаток Омега-3 и Омега-6, следует быть осторожными. Жидкий рыбий жир, окисляясь попавшим в него кислородом, теряет полезные свойства через несколько дней после вскрытия упаковки. Рыбий жир в капсулах тоже довольно сильно портится во время промышленной обработки.ЖирыПодсолнечное, кукурузное, кунжутное масла вредны для организма – это практически чистые Омега-6. Самые полезные – оливковое и льняное масло, а также рыбий жир – крайне важные для организма полиненасыщенные кислоты. Но подверженное быстрому и сильному окислению льняное масло ни в коем случае нельзя нагревать. Жарить можно только на оливковом: оно в основном состоит из олеиновой кислоты, у кото рой всего одна двойная связь, поэтому она гораздо стабильнее. Но лучше вообще ничего не жарить.ВитаминыКлинические испытания показывают, что витамины или не улучшают ничего, или вредны. Если исключить экстремальные ситуации вроде жизни на полярной станции или на подводной лодке с ограниченным набором продуктов, в обычной жизни при современном питании дефицит каких-то витаминов или микроэлементов бывает довольно редко. Он может возникнуть на фоне болезни или нарушения обмена веществ. Искусственно увеличивать потребление витаминов по принципу «чем больше, тем лучше» ошибочно. «Возьмем митохондрию – энергетическую станцию клетки: ее мембрана состоит из определенного количества липидов и массы белков. Вы можете есть витамин Е ложками, но от этого его в мембране больше не станет, потому что она максимально насыщена, в ней больше нет места. Вы же в телевизор не можете произвольно добавить какие-то детали, он просто перестанет работать. Так и здесь», - говорит Михаил Щепинов.Диеты и наша микрофлораУ нас в желудке, кишечнике, вообще во всем организме живет огромное количество микроорганизмов – в общей сложности их едва ли не больше, чем наших родных клеток. Их довольно сложно изучать в лабораторных условиях, потому что все они взаимосвязаны и вне организма, в изоляции от миллиарда других микроорганизмов, о которых мы даже не знаем, зачастую нежизнеспособны. Состав микрофлоры человека зависит, с одной стороны, от генетики, с другой – от условий среды обитания. И пока неизвестно, что из этого первостепенно. Поэтому часто нельзя просто так перенести диету одного региона в другую географию – ваша микрофлора может ее не принять.Антиоксиданты«На мой взгляд, это миф. Каков принцип действия антиоксиданта? Он отдает свой электрон, восстанавливая другую молекулу. К примеру, считается, что зеленый чай полезен, так как битком набит антиоксидантами – всякими там флавоноидами, полифенолами и т. п. Вот мы его завариваем. Все эти антиоксиданты спят и видят, как бы кому отдать свой электрон. Скажем, перескочил электрон с антиоксиданта на молекулу кислорода – их-то везде навалом: вода в чайнике, воздух. И молекула кислорода, охотно «приняв» этот электрон, «восстанавливается», давая – вот те раз! – супероксид... А это уже – активная форма кислорода (АФК), которая много чего может попортить. А хотели как лучше...», - говорит Михаил Щепинов.В последние годы сформировался новый подход к объяснению всех этих противоречий. Суть в том, что большинство «полезных» вещей – сульфорафаны из брокколи, лук-чеснок, куркумин из турмерика, гранаты и т. п. – на самом деле вызывают в клетках стресс (это близко, но не одно и то же, что токсичность). И стресс этот приводит к активации различных «полезных» клеточных механизмов: ремонтных, санитарных и т. д. А объем этой «очистительной» работы – всегда чуть больше, чем объем исходного стресса. С перехлестом. Вот в конце польза и остается... Ну, почти как с тренировками на рост мышечной массы, объясняет эксперт.Вода и сольВ нормальных условиях в минеральной воде нет необходимости. В рационе и так вполне достаточно солей и микроэлементов. И не слушайте настоятельных рекомендаций о «норме» в 1,5–2 литра. Здесь стоит полагаться на субъективные ощущения. Организм сам подскажет: если вы задумываетесь о воде, стакан с позвякивающим льдом кажется вам особенно привлекательным.Долгожители«Моя любимая тема – «горячие точки» долгожителей в разных частях земного шара: японский остров Окинава, итальянская Сардиния и коммуна адвентистов седьмого дня в американской Калифорнии. В каждом из этих регионов своя диета и образ жизни», - говорит Михаил Щепинов. На Окинаве основу рациона составляет рыба, морская капуста, собственноручно выращенные овощи. Едят там мало, но курят и пьют саке. На Сардинии кухня совершенно другая: паста, хлеб, сыр, многочисленные специи, свинина, баранина (пасутся в горах), – но, кстати, никаких морепродуктов! Люди там любят поесть, много полных. А еще смолят как паровозы и ежедневно несколько раз пьют понемногу красного вина. Адвентисты не употребляют алкоголь, не курят, не пьют чай и кофе, не признают острых специй и рафинированных продуктов, в основе их рациона – растительная пища, яйца и молочные продукты.Но так или иначе, во всех случаях общим знаменателем является спокойствие. Что касается алкоголя, то он действительно работает как антиоксидант, так что в умеренных количествах полезен. Но что здесь определяющий фактор: диета, образ жизни, психологическое состояние, микрофлора, генетика, – с точностью мы сказать не можем. Вообще, если говорить о скорости изнашивания организма, наше здоровье на 75% определяется средой и образом жизни и на 25% – наследственностью.Старение«Существует несколько теорий старения. Я склоняюсь к тому, что оно не является запрограммированным процессом. Живой организм, в том числе человеческий, – это оболочка для передачи генетического материала выше по цепочке. Как гильза, которая нужна для того, чтобы вытолкнуть пулю и послать по назначению. Природа просто не тратит ресурсы на поддержание жизнеспособности организма, выполнившего репродуктивную функцию. Поэтому увеличения продолжительности жизни можно достичь кардинальным изменением биологии, например заменой износившихся органов клонированными», - рассказывает Михаил Щепинов.«Но здесь есть проблема: главные органы – мозг, сердце, глаза – состоят из неделящихся клеток. К примеру, «обновление» нейронов мозга затруднительно, потому что нарушит контакты между ними, которые и являются личностью. Сейчас слышны разговоры о том, что мозг можно будет хранить в компьютере, но, по-моему, это отдает ранним Станиславом Лемом. Но мы можем укреплять наши слабые места. Вот вы купили джинсы и точно знаете, что через десять лет они протрутся. Вы можете с течением времени нашивать заплатки на дырки, тем самым увеличивая срок службы джинсов», - говорит он.