Лишний вес связан с воспалением. 7 продуктов, помогающих в этом случае

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Проблема лишнего веса, невозможности его сбросить часто связана с воспалением, скрытым в организме. В этом случае могут помочь продукты, обладающие противовоспалительным свойством – в их числе, например, бобовые, чеснок, цитрусовые.Как сообщает MedikForum.ru, даже самые дисциплинированные привычки в питании и физические упражнения бывают неэффективными в случае воспаления. Эти продукты выполняют двойную функцию – уменьшают воспаление и способствуют похудению.Капуста. Входит в семейство крестоцветных овощей, содержащих различные растительные соединения, которые при регулярном употреблении могут оказывать сильное противовоспалительное действие.Орехи. Грецкие орехи, миндаль, фисташки, имеют идеальный баланс трех питательных веществ – белка, клетчатки и жира, включая омега-3 жирные кислоты, помогающих бороться с воспалением.«Исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие около четверти стакана орехов, с большей вероятностью будут иметь здоровый вес и реже набирать его», - рассказали научные специалисты в журнале EatingWell.Греческий йогурт. Согласно научным данным, здоровье кишечника тесно связано с тем, как быстро организм может избавляться от лишнего веса. Наличие разнообразных полезных кишечных микробов полезно и в том случае, когда речь идет о снижении воспалительных соединений, влияющих на резистентность к инсулину и увеличение веса. Один из лучших способов, помогающих оздоровить кишечный микробиом, – начать регулярно употреблять натуральный йогурт.Фасоль. Комбинация белка и медленно усваиваемых углеводов, присущая бобовым продуктам, предотвращает внезапные всплески глюкозы, что важно для защиты от активизации воспаления, снижения веса.Авокадо. Продукт богат мононенасыщенными жирами, витамином Е, клетчаткой, каротиноидами – их совместное действие помогает успокоить воспаление в организме. Установлено: люди, которые едят авокадо ежедневно, имеют тенденцию к снижению массы тела, а также ИМТ (индекс массы тела).Чеснок и специи. Включайте в рацион чеснок, куркуму, розмарин, корицу, тмин, имбирь – их противовоспалительный эффект доказан. Многие специи обладают выраженным жиросжигающим свойством.Цитрусовые фрукты. Ежедневная порция этих продуктов позволяет получать больше клетчатки и витамина С – двух компонентов, помогающих снижать гликемическое воздействие, предотвращать воспаление.