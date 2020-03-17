Как снизить тягу к сладкому и сократить сахар в рационе
При этом речь идет именно о сахаре. Сахар — продукт промышленной переработки. Простые сахарА — содержатся во многих природных продуктах, до них распадаются сложные углеводы.
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План действий, чтобы снизить тягу к сладкому:
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1.Самое важное! Проанализировать и пересмотреть рацион
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Мы хотим сладкого, когда не хватает энергии. А глюкоза — простейший способ ее получения.
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Ваш рацион должен быть достаточным по калорийности (max дефицит — 20%) и содержать положенное количество углеводов.
2-3 г на кг веса при снижении и от 3 г на поддержании.
Крупы минимум дважды в день, хлеб/хлебцы, 2-3 фрукта очень важны
?Абсолютное большинство сладкоежек с удивлением обнаруживают, что сладкого после недели питания по меню не хочется.
?2. Работа над мотивацией и привычкой
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Рекомендую посмотреть:
•фильм «Сахар», реж.Дэймон Гамо
•фильм «Теория заговора. Пищевой наркотик — сахар»
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И провести следующее упражнение. Вдумчиво напишите min 10 причин, почему хотите попрощаться с зависимостью.
3. Следите за тем, что попадает в холодильник
Многие думают, что не едят сахар, а на самом деле потребляют его прилично.
Вот список продуктов и наименований, под которыми скрывается сахар. Изучайте составы!
Чем заменить сахар?
В этих продуктах содержатся природные, элементы, в т.ч витамины, минералы.
Но это не значит, что можно объедаться мёдом или сухофруктами.
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Простые углеводы в размере 10%-15% от общей доли углеводов нам нужны. Они участвуют в работе гормональной системы, дают быструю энергию. Незаменимы, для быстрого восстановления сил. Но и любимую сладость в эти 10-15% вписать, конечно, можно.
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