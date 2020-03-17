Как снизить тягу к сладкому и сократить сахар в рационе

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Сахар в избытке действительно вреден и вызывает зависимость — это уже подтвержденные факты. Однако, уверяет диетолог Elena_goodfood, которая ранее подсказала 10 простых шагов для начала процесса снижения веса, желание сладкого можно держать под контролем и таким образом сократить его употребление. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.При этом речь идет именно о сахаре. Сахар — продукт промышленной переработки. Простые сахарА — содержатся во многих природных продуктах, до них распадаются сложные углеводы.План действий, чтобы снизить тягу к сладкому:1.Самое важное! Проанализировать и пересмотреть рационМы хотим сладкого, когда не хватает энергии. А глюкоза — простейший способ ее получения.Ваш рацион должен быть достаточным по калорийности (max дефицит — 20%) и содержать положенное количество углеводов.2-3 г на кг веса при снижении и от 3 г на поддержании.Крупы минимум дважды в день, хлеб/хлебцы, 2-3 фрукта очень важны?Абсолютное большинство сладкоежек с удивлением обнаруживают, что сладкого после недели питания по меню не хочется.?2. Работа над мотивацией и привычкойРекомендую посмотреть:•фильм «Сахар», реж.Дэймон Гамо•фильм «Теория заговора. Пищевой наркотик — сахар»И провести следующее упражнение. Вдумчиво напишите min 10 причин, почему хотите попрощаться с зависимостью.3. Следите за тем, что попадает в холодильникМногие думают, что не едят сахар, а на самом деле потребляют его прилично.Вот список продуктов и наименований, под которыми скрывается сахар. Изучайте составы!Чем заменить сахар?В этих продуктах содержатся природные, элементы, в т.ч витамины, минералы.Но это не значит, что можно объедаться мёдом или сухофруктами.Простые углеводы в размере 10%-15% от общей доли углеводов нам нужны. Они участвуют в работе гормональной системы, дают быструю энергию. Незаменимы, для быстрого восстановления сил. Но и любимую сладость в эти 10-15% вписать, конечно, можно.