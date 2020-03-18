5 причин быстрой прибавки в весе

Все мы слышали об опасности необъяснимого и быстрого похудения, которая может говорить об опухолях. А о чём говорит столь же быстрая прибавка в весе?Гипотиреоз. Это недостаточная активность щитовидной железы, которая возникает в тот момент, когда данный орган не производит адекватного количества тиреоидных гормонов. Состояние замедляет метаболизм нашего тела, что может спровоцировать быструю прибавку в весе.Диабет. Один из наиболее распространённых побочных эффектов приема инсулина при диабете - прибавка в весе. Кроме того, если вы активно управляете данным расстройством, то у организма возникает большая вероятность накапливания жидкостей. Это тоже приводит к увеличению объемов.Депрессия. Некоторые люди прибавляют в весе во время депрессии, а другие, напротив стремительно худеют. Увеличение аппетита и сниженная физическая активность могут быть причиной первого явления при депрессии.Синдром поликистоза яичников. Распространённое расстройство, которое обнаруживается у женщин репродуктивного возраста. Оно вызывается дисбалансом гормонов и может провоцировать прибавку в весе или проблемы с похудением. При данном синдроме лишний вес чаще образуются вокруг талии.Задержка жидкости. Отеки возникают в тот момент, когда скапливающаяся в организме жидкость по каким-то патологическим причинам не выходит наружу. Всё это провоцирует увеличение массы тела. Чаще отёки проявляются в ногах, ступнях, лодыжках и руках.