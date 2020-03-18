Смартфоны могут быть переносчиками коронавируса: как их правильно дезинфицировать

Никакого спирта и перекиси водорода!Для профилактики коронавируса важно всегда держать руки в чистоте и не касаться ими своего лица, особенно в местах большого скопления людей. Однако как быть со смартфонами? Ведь прикладывая гаджет к уху, мы тоже подвергаем себя большой опасности. Исключить риск заражения от своего же мобильника поможет только тщательная дезинфекция, но делать её нужно с умом, пишет TheVerge.Прежде всего стоит отметить, что смартфон, как и любая металлическая, стеклянная или пластиковая поверхность действительно может быть переносчиком коронавируса. Если верить отчёту Journal of Hospital Infection, то риск заразиться от контакта с предметами сохраняется до 9 дней. Дезинфицировать обычные поверхности можно при помощи раствора этилового спирта (62–71%), перекиси водорода (0,5%) или гипохлорита натрия (0,1%). Однако со смартфонами такой трюк не пройдёт.Спирт и уж тем более перекись водорода могут серьёзно повредить олеофобное покрытие дисплея, которое защищает от жирных следов, отпечатков пальцев и различных разводов. Заменить столь опасные химические вещества можно на слегка мыльную воду, нанесённую на безворсовую ткань. Именно так очищать смартфон советуют Google и Apple, однако этот способ не даёт полной гарантии уничтожения вирусов.Чуть более жёсткий метод предлагает микробиолог Чарльз Герба в журнале Health. Он рекомендует протирать устройства салфеткой, смоченной раствором спирта и воды в соотношении 40% на 60%.Есть и куда более надёжный и безопасный способ. Он заключается в использовании защитных стёкол или плёнок, которые можно наклеить поверх дисплея вашего смартфона. Многие их них не имеют олеофобного слоя, а если он и есть, то его разрушение со временем едва ли станет большой потерей. Вы всегда сможете заменить стекло без вреда для экрана гаджета. Кроме того, такая защита убережёт от царапин и сколов при падении.