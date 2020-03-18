Лекарства от диабета и давления опасны при коронавирусе

Миллионы людей ежедневно принимают таблетки от повышенного артериального давления и диабета. Исследование показало, что они увеличивают риск развития смертоносных симптомов коронавируса.Жертвы гипертонии и диабета имеют повышенный риск столкнуться с тяжелыми, а порой и фатальными симптомами коронавируса не столько из-за их болезней, сколько из-за принимаемых лекарств. Речь идет о препаратах из класса ингибиторов ACЕ и блокаторов рецепторов ангиотензина. Они изменяют форму клеток человека таким образом, что коронавирусу становится легче их инфицировать. В результате, болезнь протекает более тяжело, как показало исследование британских ученых, опубликованное журналом The Lancet Respiratory Medicine.Только в Англии в прошлом году было выдано 65 миллионов рецептов на данные препараты. Они предназначены для лечения диабета или повышенного артериального давления, а от этих нарушений в стране страдает около 6,6 млн человек. Новое исследование показало, как коронавирус присоединяется к клеткам человека и инфицирует их. При этом врачи настоятельно призывают пациентов с диабетом и гипертонией ни в коем случае не переставать пить таблетки. Если возникнут опасения, лучше обсуждать их с врачами.Исследование было чисто наблюдательным, оно не доказало, что эти лекарства приводят к более тяжелому течению COVID-19. Но предположило существование связи и выдвинуло возможные объяснения. Одним из факторов риска коронавируса является наличие сопутствующих заболеваний помимо преклонного возраста. Слабая иммунная система, такие болезни, как гипертония, диабет, астма, опухоли и другие хронические расстройства увеличивают вероятность более тяжелого течения болезни.