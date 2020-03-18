Врачи предупредили о серьезных последствиях коронавируса

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У людей, которые излечились от коронавируса, может ухудшиться функция легких. Врачи сделали подобное заявление по результатам исследований выздоровевших пациентов.Для исследования было отобрано 12 пациентов, которых выписали после перенесенного коронавируса. По словам медиков, двое или трое из них уже не могут выполнять тот спектр действий, которые могли совершать до болезни. У них отмечается одышка при ходьбе, а у некоторых ухудшилась производительность легких на 20-30%. Этим людям предложили пройти курс физиотерапии для укрепления дыхательной системы. Также они будут обследованы дополнительно, чтобы врачи смогли определить, как сильно ослабла легочная функция.Процедуру КТ прошли девять больных. У них был выявлен симптом «матового стекла», говорящий о наличии повреждений внутренних органов. Специалисты советуют выписанным пациентам делать комплекс упражнений для стимулирования сердечно-сосудистой системы, чтобы помочь легким восстановить утраченные функции. Это может быть, например, плавание.