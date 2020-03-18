Названо лекарство для самолечения коронавируса
Таким образом медики рекомендуют принимать самый обычный парацетамол. При этом специалисты ВОЗ предупредили, что заразившимся коронавирусом гражданам опасно использовать ибупрофен и содержащие его препаратов для лечения инфекции. По словам Линдмайер, в настоящее время проводятся исследования возможных рисков смертности от пневмонии COVID-19, вызванной вирусом SARS CoV-2, при приеме ибупрофена.
В то же время, если ибупрофен прописан по медицинским показаниям, от его использования не стоит отказываться, добавила Кристиан Линдмайер.
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