Лечебная гимнастика при хроническом тонзиллите

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В период обострения болезни помогает точечный массаж. В течение 5–6 секунд нужно произвести вращательные движения по лбу, шее и щекам по часовой стрелке, надавливая на точку, затем, уменьшая давление, в течение 5–6 секунд «вывинтить» палец обратно против часовой стрелки. Затем, не отрывая пальца от фиксируемой точки, повторить весь цикл движений 4 раза за 1 минуту.В период ремиссии массаж делается по тем же точкам, но по возбуждающей методике: в течение 3–4 секунд производим вращательные движения по часовой стрелке, «ввинчивая» палец с надавливанием на точку, затем массирующий палец нужно резко оторвать от точки. Это движение повторить 8–10 раз.Для лечения хронического тонзиллита йоги рекомендуют промывать полость носа водой, принимать «позу льва» и выполнять упражнения для укрепления мышц шеи.«Поза льва»Встаньте прямо, опуститесь на колени, разведите пятки в стороны, большие пальцы ног поставьте вместе. Сядьте между пяток, сохраняя спину прямой. Смотрите вперёд, ладони рук положите на колени, пальцы рук — вместе. После полного спокойного выдоха через нос задержите дыхание и одновременно проделайте следующее:— откройте рот как можно шире, высуньте язык и старайтесь его кончиком достать подбородок;— раскройте глаза как можно шире;— руки немного продвиньте вперёд так, чтобы лучезапястные суставы касались коленей; пальцы рук раздвиньте и согните, как когти, локти выпрямите и сильно напрягите кисти. Оставайтесь в этом положении, пока длится пауза после выдоха, сколько сможете. Внимание сосредоточьте на глотке и миндалинах. Затем верните руки в исходное положение, расслабьте, уберите язык, закройте рот, снимите напряжение с глаз и произведите спокойный медленный вдох через нос. Упражнение надо выполнять 3–5 раз подряд, ежедневно.По мнению йогов, «поза льва» способствует исцелению не только хронического тонзиллита, ангин, но и болезней голосовых связок вследствие улучшения кровообращения в области горла и шеи.Это интересно: Сбивать жар при Covid-19 нужно определенным лекарством – другие могут быть опасныУкрепление мышц шеи1. Исходное положение (И.П.) — стоя, ноги вместе, руки опущены.Расслабив мышцы шеи и лица, сделайте резкий поворот головы влево до отказа, затем такой же резкий поворот головы вправо. В крайних положениях голову нужно зафиксировать, но на очень короткий промежуток времени. Плечи остаются неподвижными.Первые 10 дней следует делать упражнение 5 раз, считая поворот влево-вправо за один раз. Каждые 10 дней прибавлять по одному разу, пока не доведёте число поворотов до 25.2. И.П. — то же. Расслабив мышцы шеи и лица, резко опустите подбородок вперёд, затем после короткой фиксации так же резко откиньте голову назад как можно дальше. Плечи при этом должны оставаться неподвижными.Первые 10 дней упражнение выполняйте 5 раз, считая наклоны головы вперёд-назад за один раз. Каждые 10 дней прибавляйте по одному разу, пока не доведёте число наклонов головы до 25 раз. Но к резким движениям в шейном отделе позвоночника нужно относиться очень осторожно, и не рекомендуется резко откидывать голову назад людям старше 35 лет.3. И.П. — то же. Расслабив мышцы шеи, опустите подбородок вниз (спина остаётся прямой) и делайте медленные круговые движения головой влево-назад-вправо-вперёд, прижимая голову как можно ближе к туловищу, стараясь ухом коснуться плеча. Плечи старайтесь не поднимать. Круговые движения выполняйте 2 раза в одну сторону и 2 раза в другую.Эти упражнения способствуют исцелению от хронических тонзиллитов, ангин, ларингитов, фарингитов, тренируют вестибулярный аппарат, снижают повышенную функцию щитовидной железы, улучшают кровоснабжение головного мозга.