Домашние животные дают психологическую поддержку, доказал опрос
Более трети респондентов признались: их часто посещали мысли о суициде, и они имели душевную травму, однако домашние животные (собаки, кошки, птицы) дарили смысл жизни. Наиболее выраженный положительный эффект домашние животные производили на пожилых мужчин. Животные позволяют скрасить одиночество и требуют проявлять ответственность. То есть пожилые люди, ощущающие свою ненужность, меньше страдают, если имеют животных.
Плюс, домашние животные - неплохой повод установить новые социальные связи с другими людьми. Эксперты советуют в домах престарелых заводить животных или разрешить пожилым людям брать домашних животных с собой. Для некоторых людей, подчеркивают специалисты, потеря домашнего животного может означать потерю психологической поддержки.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://www.meddaily.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий