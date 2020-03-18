Домашние животные дают психологическую поддержку, доказал опрос

Университет Южной Австралии установил: пожилые люди, имеющие домашних животных, реже совершают самоубийство, пишет Xinhua. Был проведен опрос группы добровольцев 60-83 лет, касавшийся влияния домашних животных на самочувствие.Более трети респондентов признались: их часто посещали мысли о суициде, и они имели душевную травму, однако домашние животные (собаки, кошки, птицы) дарили смысл жизни. Наиболее выраженный положительный эффект домашние животные производили на пожилых мужчин. Животные позволяют скрасить одиночество и требуют проявлять ответственность. То есть пожилые люди, ощущающие свою ненужность, меньше страдают, если имеют животных.Плюс, домашние животные - неплохой повод установить новые социальные связи с другими людьми. Эксперты советуют в домах престарелых заводить животных или разрешить пожилым людям брать домашних животных с собой. Для некоторых людей, подчеркивают специалисты, потеря домашнего животного может означать потерю психологической поддержки.