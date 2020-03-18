Авокадо полезно для мозга при ожирении

Ежедневное употребление авокадо улучшает способности мозга к внимательности. Причём это отмечается у людей с ожирением, как показало исследование ученых из США.Авокадо содержит глютен - диетический компонент, полезный для когнитивной деятельности. Ранее ученые изучали влияние авокадо на детей и взрослых, но не проводилось рандомизированного и контролируемого клинического исследования по поводу когнитивного воздействия этого фрукта на мозг взрослых людей с лишним весом или ожирением. Его теперь провели исследователи из Университета Иллинойса, задействовав 84 взрослых человека с большими объёмами веса.Наблюдения за всеми продолжались в течение 12 недель, участников разделили на две группы. В обеих группах получали одинаковое количество калорий и макронутриентов, но меню в первой группе включало в себя свежий авокадо каждый день, а в контрольной группе фрукта не было. На момент начала и после завершения периода наблюдений всё добровольцы прошли через три когнитивных теста. У всех также определялась концентрация лютеина в мозге.Итоги исследования показали, что при включении в рацион авокадо у людей повышались результаты выполнения когнитивного теста, оценивающего внимательность, то есть способность сфокусироваться на решении тех или иных задач при условии отвлекающих факторов. При этом другие когнитивные тесты участники группы с авокадо выполняли не лучше тех, кто этого фрукта не употреблял.