Редкие приемы пищи приводят к полноте

Многие люди, пытающиеся похудеть, повторяют одну и ту же ошибку. Они принимают пищу один-два раза в день, а потом удивляются, почему же им не удается сбросить лишний вес.Сокращение количества приемов пищи - грубейшее нарушение базовых правил здорового и диетического питания. Как следствие, оно дает результат обратный тому, на который рассчитывает человек. Чем больше промежутки между приемами пищи, тем выше постоянное чувство голода, рождаемое выбросом соответствующих гормонов вроде грелина в кровь и возбуждением пищевого центра в области гипоталамуса. Человек в итоге съедает больше калорий при двух приемах пищи и вечном голоде, чем при 4-5. А именно такое количество и требуется людям, имеющим лишний вес.В состоянии голода организм переключается на особый режим, когда каждая калория откладывается про запас в виде жира под кожу. Тело расценивает голод, как экстремальное состояние, оно обзаводится запасами "на черный день". Если человек ест часто и понемногу, то организм не видит угрозы запасам питательных веществ, разгоняет метаболизм и сжигает больше калорий. Этим объясняется парадокс того, что принимающие пищу реже и съедающие меньше люди набирают больше веса.Надо контролировать и продукты на столе. Пусть там будет меньше мучных, жирных, сладких, жареных блюд, побольше фруктов и овощей, продуктов с большим количеством пищевых волокон, замедляющих процессы пищеварения, но обеспечивающих сытость на долгий срок. Любые попытки похудеть в отрыве от регулярных физических нагрузок также обречены на провал.