5 продуктов, которые отлично снимают запор

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Прежде чем начать принимать лекарственные слабительные, полезнее сначала переоценить рацион и включить в него те продукты, которые отлично снимают запор.Как сообщает MedikForum.ru, первым делом следует определиться с питьем воды: если человек употребляет ее мало, возможно, этим обуславливаются его проблемы с запором. Кишечный тракт всасывает влагу из пищи, при общем недостатке потребляемой жидкости каловые массы твердеют, их продвижение по кишечнику замедляется.Яблоки. Являются отличным источником клетчатки, которая разрыхляет стул, облегчая посещение туалета. С запором хорошо помогают справиться запеченный продукт. Для усвоения полезных веществ фрукты полезно есть вместе со здоровыми жирами.Чечевица. В составе продукта содержится много нерастворимой клетчатки, что отлично помогает предотвратить появление запоров, других проблем с кишечником. Но есть слишком много нельзя: бобовые способствуют повышенному газообразованию.Квашеные продукты. Бактерии, образующиеся в процессе квашении, улучшают работу кишечника, помогают усвоиться лактозе, что снимает запоры. Потребление квашеной капусты или моченых яблок параллельно с нормализацией микрофлоры ЖКТ повышает иммунитет.Овес. Содержит растворимую клетчатку бета-глюкан, отлично помогающую пищеварению. При проблемах с опорожнением кишечника врачи рекомендуют употреблять цельное зерно, овсяные отруби.Чернослив. Помимо клетчатки обеспечивает кишечник соединениями сорбитол и фенол, которые облегчают процесс дефекации. Регулярное употребление 100 граммов продукта (10 штук) смягчает стул, увеличивает частоту испражнений.