16 молчаливых признаков лейкемии, которые очень легко не заметить

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Лейкоз, или лейкемия, - вид рака, который поражает клетки крови и костного мозга. Аномальные кровяные клетки вытесняют здоровые, что приводит к анемии, кровотечениям, инфекциям и патологическим изменениям в других органах и системах организма. Несмотря на всю опасность, эта болезнь сопровождается довольно незначительными симптомами, которые легко не заметить или списать на другие заболевания. Поэтому так важно знать, как именно проявляется лейкоз, подчеркивают врачи. Их рекомендации приводит healthinfo.ua.1. Повышенная утомляемость и слабостьЭти симптомы являются следствием анемии – дефицита красных кровяных телец. Вы можете чувствовать незначительную усталость, но иногда приступы слабости могут усиливаться.2. Нехватка дыхания (одышка)Часто больные испытывают одышку, им трудно говорить или ходить – они тотчас же начинают задыхаться. Порой пройти в соседнюю комнату становится для них проблемой.3. Беспричинное или обширное появление синяковПри лейкемии синяки могут возникать без видимой на то причины. Иногда незначительного касания достаточно, чтобы у вас уже образовался огромный синяк. Это связано с недостаточным количеством тромбоцитов в крови. Чаще всего синяки появляются на руках и ногах.4. Необычные кровотеченияЧастые носовые кровотечения, кровоточивость десен, губ или внутренних органов также могут быть признаком лейкемии.5. Петехии (мельчайшие кровоизлияния на коже или слизистых оболочках)Петехии могут выглядеть, как маленькие красные точечки, нарисованные чернилами. Их легко не заметить, они безболезненны и чаще всего появляются на ногах в области лодыжек и щиколоток.6. Увеличенные и опухшие десныНаличие этого симптома при подозрении на лейкемию врачи проверяют первым. Вы можете чувствовать дискомфорт и рыхлость десен, поэтому наверняка заметите эти изменения.7. Чувство полноты в желудке или вздутиеВрачи называют это «быстрым насыщением». Из-за увеличения селезенки вы постоянно чувствуете себя так, как будто переели.8. Дискомфорт и боль в верхней левой части животаУвеличенная селезенка может также вызывать дискомфорт в желудке или даже резкую боль. Эту боль нельзя терпеть, так как часть селезенки может вовсе отмереть.9. Лихорадка или ознобЭти симптомы есть у четверти больных лейкемией. Кроме того, субфебрильная температура (около 37 оС) – признак инфекции и ослабленной иммунной системы.10. Ночная потливостьОбильное потовыделение по ночам является признаком многих заболеваний. Поэтому, если вы заметили, что в последнее время регулярно и обильно потеете во сне, — время обратиться к врачу.11. Пульсирующие головные болиНечастый, но очень опасный симптом лейкемии – пульсирующие головные боли. Они могут быть связаны с анемией или даже опасным для жизни кровоизлиянием в мозг.12. БледностьОбычно в дополнение к слабости, сонливости и одышке у больных добавляется еще и неестественная бледность, которая является следствием все той же анемии.13. Боль в костяхЛейкемия начинается в костном мозге, поэтому, если вы чувствуете что-то, начиная от слабовыраженной боли до сильной, крутящей, обратитесь к врачу.14. Увеличенные лимфоузлыПроверьте вашу шею, подмышки и паховые участки на наличие заметной, но безболезненной припухлости в лимфатических узлах. Ваши гланды и миндалины могут увеличиваться и уменьшаться в периоды инфекции, но если они остаются увеличенными или продолжают расти, это может быть признаком лейкемии или лимфомы.15. СыпьСыпь, связанная с лейкемией, может быть разной: от похожей на аллергическую крапивницу легкой сыпи до больших подкожных горбиков. Однако у них есть одно общее: они будут расти и увеличиваться по мере прогрессирования болезни.16. Частые повторяющиеся инфекцииЕсли даже незначительная инфекция беспокоит вас на протяжении длительного времени, а лечение не дает существенных результатов, возможно, вам следует сделать детальный анализ крови. Чувство, что вы постоянно на грани простуды, частые простудные и инфекционные заболевания наряду с другими подозрительными симптомами – серьезный повод обратиться к врачу и пройти подробное обследование.Не стоит пугаться, если вы обнаружили у себя несколько из выше описанных симптомов. Чаще всего они могут быть признаком других заболеваний или ослабленного иммунитета. Тем не менее, рекомендуем вам проходить регулярное и детальное медицинское обследование, ведь любые болезни проще предупредить, чем лечить.