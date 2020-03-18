Малоизвестные полезные свойства меда

Все мы знаем, что мед помогает при простуде и является хорошим укрепляющим иммунитет средством. Но у него есть и другие малоизвестные преимущества.Превосходная замена сахара. Мёд на 70% состоит из сахара, а на другие 30% - из воды, минералов и белка. С древних времен его используют в качестве натурального подсластителя, и в некоторых случаях он гораздо полезней традиционного сахара.Помогает лучше спать. Мёд производит успокаивающее воздействие на гормоны стресса кортизол и адреналин, из-за которых мы не спим по ночам. Чайную ложку меда и щепотку соли съешьте незадолго до отхода ко сну.Избавляет от прыщей. У меда имеются выраженные противомикробные свойства. Наносите мед на кожу для того, чтобы бороться с угревой сыпью и прыщами. Через 30 минут смывайте маску теплой водой.Превосходный ранозаживляющий агент. Мёд способен стерилизовать раны и ускорять процесс заживления. Он борется с антибиотикорезистентными бактериями и язвами, а также с тяжелыми ранами. Но перед тем как использовать мёд при лечении, проконсультируйтесь с врачами.Оружие против опухолей. Потенциально мощный источник антиоксидантов. Мед намного снижает риск развития рака почек.Укрепляет интеллект. Регулярное употребление мёда существенно улучшает короткую и долгую память.