7 продуктов, улучшающих состояние печени с ожирением

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Печень с ожирением неалкогольной природы (НАЖБП) грозит человеку опасными для жизни последствиями, – но существуют продукты, улучшающие состояние органа с данной проблемой.Неалкогольная жировая болезнь печени является серьезной проблемой современных людей: ее развитие тесно связано с нездоровым образом жизни, малоподвижностью и перееданием. Если не пытаться исправить это, в печени могут образовываться рубцы, способствуя развитию фиброза, цирроза.Чтобы улучшить состояние печени с ожирением, предотвратить неблагоприятные осложнения, нужно добавить в рацион правильные продукты.Овощи. Предотвратить накопление жира в печени помогает регулярное потребление брокколи, шпината, брюссельской капусты.Авокадо. Продукт содержит химические вещества, которые могут замедлить повреждение печени.Жирная рыба. Состояние органа улучшают сардины, тунец, форель, семга. Эти продукты являются богатым источником полезных омега-3 жирных кислот, уменьшающих степень жирового гепатоза.Овес. В экспериментах с животными экстракт из семян овса улучшал липидный обмен и восстанавливал нормальное функционирование печени при индуцированной гиперлипидемии (высокий уровень жиров в крови). Данное состояние способствует тому, что в печени начинается опасное накопление жира.Молочные продукты. Обеспечивают организм сывороточным белком, который может защитить печень с начинающимся ожирением от дальнейшего повреждения.Грецкие орехи. Исследование показали, что люди с жировой болезнью печени, ежедневно съедающие горсть этих орехов, улучшили показатели функции органа.Кофе. Продукт снижает частоту развития жировой болезни печени, препятствует развитию фиброза.