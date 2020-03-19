Полезны ли горячие ванны

Многие из нас любят полежать в горячей ванне, так как это вызывает у них приятные ощущения. Иногда сеансы продолжаются по 30-40 минут, а мы все подливаем горячую воду в ванну.Хотя для многих людей прием горячих ванн с температурой воды от 40С и выше кажется приятным занятием, лучше этого не делать, и тем более часто. Горячая вода влияет на процессы кровообращения, а сердце начинает трудиться усердней, ведь нагрузка возрастает. Людям с имеющимися сердечно-сосудистыми патологиями (а часть людей об этом не подозревает) горячие ванны противопоказаны. Если же вы жить без них не можете, то ограничьте прием до 10 минут, а при случае обсудите с врачом, показаны ли подобные ванны для вас.Идеальной температурой воды в ванне являются 34-36С, что приблизительно соответствует температуре тела. Продолжительность приема ванны может составлять до 15 минут. Рекомендуется оставлять непокрытой водой верхнюю часть грудной клетки. В воду можно добавлять различные ароматические вещества и травы, а также соли, если имеется потребность. Такие ванны положительно влияют на работу нервной системы, укрепляют иммунитет, снижают чувство стресса и успокаивают. Особенно полезны ванны после напряженного рабочего дня и незадолго перед сном.Выход из теплой воды в более прохладный воздух квартиры вызовет легкий холодок в теле. А он увеличит ощущение сонливости и поможет быстрее заснуть. Это один из способов бороться с нарушениями сна, действенность которого доказана наукой