Университет Эксетера выяснил, что диабет 1-го типа гораздо сложнее, чем считалось

Известно: это заболевание развивается, когда иммунная система организма атакует производящие инсулин клетки поджелудочной железы, разрушая их. В итоге регуляция уровня сахара в крови перестает работать, пишет "Новости Mail.RU". И пациенты вынуждены вводить инсулин извне.Был проведен анализ 130 образцов тканей поджелудочной железы детей и подростков с диабетом 1-го типа, а также образцы крови пациентов с этим заболеванием из других возрастных групп. Оказалось, между заболеванием у детей младше семи лет и заболеванием у пациентов старше 13 лет есть большая разница.Так, у пациентов младше семи лет нарушен процесс секреции инсулина в оставшихся клетках поджелудочной железы, и эти клетки быстро погибают. В свою очередь, у пациентов старше 13 лет нарушения менее выражены, а выжившие клетки нередко продолжают нормально работать.Исходя из этого открытия, ученые призывают выделять две формы диабета 1-го типа: эндотип 1 (для детей младше семи лет) и эндотип 2 (для более старшей возрастной группы). Данное разделение, по их мнению, позволяет более эффективно проводить терапию и диагностику.