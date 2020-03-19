Назван универсальный продукт, который оздоровит и омолодит организм

Весной диетологи рекомендуют оздоравливаться, употребляя микрозелень - молоденькие, одно-двухнедельные побеги овощных растений, выращенные в первых листочках. Их можно также употреблять для омоложения организма, поскольку все ценные природные биологически активные вещества содержатся в концентрированной форме. Об этом рассказала диетолог Оксана Скиталинская, сообщает health info со ссылкой на ГолосUA."Микрозелень - это молоденькие, 1-2 недельные побеги овощных растений, выращенные в первых листочках. Является эффективным средством для оздоровления и омоложения организма, поскольку все ценные природные биологически активные вещества содержатся в концентрированной форме. Микрозелень не следует путать с маленькими миллиметровыми ростками. Ее выращивают в почве, солнечном свете и собирают вручную сразу после появления первых листочков. Данное средство завоевало популярность в качестве нового кулинарного тренда за последние несколько лет во многих странах. К примеру, микрозелень подсолнечника имеет сильный аромат, хрустящая при жевании, и выраженный орехово-подсолнечный вкус. Несколько лет назад исследования университета штата Мэриленд показали, что микрозелень содержит в 40 раз больше витамина Е и в шесть раз - витамина С, в 69 раз витамина К, в десятки раз - биофлавоноидов, чем их зрелые аналоги", - сообщила Скиталинская.Диетолог также рассказала о влиянии микрозелени на организм. Итак, действие на организм следующее: противоаллергическое; противовирусное; противоопухолевое; гепатопротекторное (оздоровление и защита клеток печени); противоотечное; детоксикационное; омоложение кожи, улучшение структуры волос; увеличение производства энергии, мышечной силы; уменьшение чувства усталости; оздоровление половой сферы, а также улучшение структуры хрящевой ткани (суставы, связки, межпозвоночные диски); оздоровление кишечной микрофлоры; увеличение эластичности сосудов (уменьшение риска разрывов, развития кровоизлияний, инсультов); нормализация холестеринового обмена (увеличение "хорошего" холестерина); снижение риска инфаркта миокарда."Всем, но особенно тем, кто тяжело переносит зиму, устает, рано встает, активно занимается спортом, планирует беременность, перенес простуду или грипп, принимал антибиотики, имеет склонность к аллергиям, избыточную массу тела, ожирение печени, сухость и чувствительность кожи, кому 35+, стоит есть микрозелень. Как применять? Добавлять в салаты, класть в бутерброды между сыром и маслом, густо крошить в готовые супы; пасту, пиццу, начинки из творога; йогурты, кефир; делать зеленые коктейли (с кисломолочными напитками, томатным соком, протеиновым порошком)", - посоветовала Скиталинская.