Медики объяснили, как коронавирус поражает легкие

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Он вызывает обширную пневмонию.Одно из самых серьезных осложнений, которое может вызвать коронавирус Covid-19, распространяющийся в Украине и мире, это воспаление легких. Врачи отмечают, что у заболевших на рентгеновских снимках можно увидеть характерный эффект матового стекла, а после выздоровления может понадобиться время, чтобы восстановить функцию легких.Собрали информацию о том, что происходит с легкими при коронавирусе.Наиболее характерные признаки пневмонии от Covid-19: множественные помутнения на рентгене (симптом «матового стекла»), утолщение стенок сосудов и периферическое распределение очагов. Все это наблюдается и при «обычной» вирусной пневмонии, но в меньших масштабах.Снимок легких, зараженной коронавирусом китаянки, публиковал журнал Radiology. 33-летняя женщина с температурой 39 была госпитализирована в городе Ланьчжоу. Рентген показал множественные помутнения, создающие так называемый эффект матового стекла. Второй снимок сделали три дня спустя. На нем видно, что болезнь прогрессирует и область «матового стекла» становится больше.Легкие 33-летней госпитализированной женщины из Ланчжоу.Аналогичные снимки 44-летнего зараженного мужчины из Китая публиковали и в Радиологическом сообществе Северной Америки. На снимках было видно, как в легких накапливается жидкость, постепенно занимая все больший объем.Одним из долгосрочных последствий коронавируса может быть фиброз легких — затвердение легочной ткани, после чего орган не может нормально функционировать. Как сообщала газета South China Morning Post, по словам китайских врачей, некоторые из выздоровевших пациентов потеряли 20-30% возможностей своих легких. Они начинали задыхаться при быстрой ходьбе, беге и физических нагрузках. Чтобы укрепить легкие им прописали физиотерапию. И рекомендовали делать физические упражнения, в том числе плавать, чтобы восстановить работу легких.Специалисты по общественному здравоохранению из Европейского альянса общественного здравоохранения ранее сообщали, что смертность от пневмонии, вызванной Covid-19, может быть выше в районах с загрязненным воздухом. В настоящее время нет доказанной связи между смертностью от Covid-19 и загрязнением воздуха, но исследование вспышки атипичной пневмонии в 2003 году показало, что в регионах с умеренным уровнем загрязнения воздуха заболевшие умирали на 84%чаще, чем те, кто жил в местности с низким уровнем загрязнения воздуха.Напомним, что первый снимок штамма вируса в Китае обнародовали в конце января. Он был сделан с помощью электронного микроскопа и запечатлел процесс размножения коронавируса в клетке. Его опубликовало национальное хранилище патогенных микроорганизмов. Считается, что каждая зараженная клетка производит тысячи новых инфекционных вирусных частиц, которые могут заразить другие клетки.