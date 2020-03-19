7 необычных полезных продуктов

Картофель, бананы, гречка, курица, хлеб, масло — довольно привычный набор продуктов в холодильнике русского человека. Необходимо смотреть шире: пища может быть необычной и полезной при этом. Какие это продукты, рассказал диетолог корреспонденту MedikForum.ru.КрольчатинаВ некоторых странах крольчатина является таким же привычным продуктом, как у нас курица. Полезные свойства белка, полученный с данной пищей, позволят строить красивое и крепкое тело. Просто заменяйте порой привычное мясо на данный необычный продукт, чтобы разнообразить рацион.Фиолетовый картофельВ обычных супермаркетах его встретишь с трудом. Но найти продукт стоит — в подобном картофеле содержится меньше сахара. Благодаря уникальному составу пищеварение улучшается, ускоряется обмен веществ, организм насыщается антиоксидантами. Необычный продукт полезен для тех, кто придерживается правильного питания, стараясь исключить крахмалосодержащие продукты. Также за счёт антиоксидантов замедляются процессы старения.ФрикеБлижневосточная еда представляет собой пшеницу, собранную в недозрелом виде, обжаренную или дробленую для яркого вкуса. В продукте содержится в два раза больше клетчатки и белка, чем в другом популярном злаке лебеде. Всего стакан фрике — и 28 граммов белка, 32 грамма клетчатки организму обеспечены.ТопинамбурЗемляная груша пользуется популярностью среди приверженцев здорового питания и высокой кухни. В составе имеется инулин — заменитель инсулина. Его часто использует в качестве пребиотика, помогающего сохранить благотворную среду для полезных бактерий в кишечнике. Топинамбур обычно добавляют в смузи или соки, но из него вполне реально сделать пюре, что тоже сохранит его питательные свойства.ПастернакМало углеводов, низкая калорийность делают пастернак идеальным для худеющих людей. Пища благотворно сказывается при диабете, отлично укрепляет иммунитет. Также в нём много витаминов группы В.Конопляное маслоСвежий, оригинальный вкус и максимум полезных питательных ингредиентов. В необычном продукте масса омега-3 альфа-линоленовой кислоты, омега-6 линолевой кислоты. Жирные кислоты считаются незаменимыми, так как организм человека не способен производить их самостоятельно. Важно получать их в достаточном количестве с пищей, поэтому масло желательно включить в рацион.Свежие травыВыращивание свежей травы позволит всегда под рукой иметь полезный необычный продукт. Идеально подойдут для поедания тимьян, мяту, мелиссу, лавровый лист, кинзу, укроп, орегано. Особенно эффективна зелень будет зимой и осенью, когда их окна светит мало солнышка. К тому же в собственноручно выращенной траве точно не будет химикатов — чем не польза для организма.