Международная группа ученых создала новый класс противораковых соединений

Санкт-Петербургский университет, Белорусский государственный университет, Центр медицинской химии Тольяттинского государственного университета и Брауншвейгского технического университета совместно разработали новое семейство потенциальных противоопухолевых препаратов на основе металлоорганических соединений палладия и платины, передает "Новости Mail.RU".Препараты на основе платины уже используются в онкологии. Самый распространенный из них в клинической практике - цисплатин. Но он плохо растворяется в воде и имеет высокую общую токсичность. Снизить степень токсичности возможно за счет использования других переходных материалов, говорят эксперты.Они синтезировали и исследовали новый класс соединений для создания противоопухолевых препаратов - комплексы палладия с ациклическими диаминокарбеновыми лигандами и структурно идентичные им комплексы платины. Эти комплексы проверили на клетках рака молочной железы и рака толстой кишки.Оказалось, как платиновые, так и палладиевые комплексы проявляют противоопухолевую активность, сопоставимую с таковой для цисплатина. При этом для соединений палладия токсичность к здоровым клеткам ниже, чем таковая для соединений платины, говорится в отчете.