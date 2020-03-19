Китайские ученые определили, с какой группой крови больше шанс заразиться коронавирусом

Китайские ученые провели исследование, чтобы выяснить, существует ли связь между группой крови и восприимчивостью к новому типу коронавируса.Оказалось, что люди со II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым вирусом.Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.Авторы исследования работали с образцами анализов 2173 пациентов трех больниц из Уханя и Шэньчжэня, у которых был подтвержден COVID-19. Из них 206 образцов принадлежали скончавшимся от коронавируса.Ученые также исследовали контрольную группу образцов 3694 здоровых жителей Уханя и выяснили, что среди них 33,84% с I группой крови, 32,16% - со II, 24,90% - с III и 9,10% - с IV.Тесты 1775 зараженных пациентов больницы "Цзиньиньтань" (в том числе 206 скончавшихся) показали, что 25,80% были с I группой крови, 37,75% - со II, 26,42% - с III и 10,03% - с IV.Такие же результаты дали и исследования еще 398 пациентов из другой больницы Уханя и больницы в Шэньчжэне.Таким образом, оказалось, что восприимчивость к COVID-19 в определенной степени зависит от группы крови: для людей со II группой вирус несколько опаснее, чем для остальных.