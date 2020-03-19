«Солнечные усики»: как избежать пигментации над верхней губой
Бедняжкам, страдающим от сезонных пятен под носом, осталось совсем недолго – в апреле-мае небесное светило наградит их «солнечными усами».
Поможет ли крем с SPF
Чаще всего пигментные пятна проявляются под глазами, на скулах щек и над верхней губой. Причины разные: гормональные сбои, нарушения работы внутренних органов, ошибки при проведении пилингов и эпиляции. Но в большинстве случаев пигментация связана с возрастными изменениями кожи и злоупотреблением солнечными ваннами.
Косметологи утверждают: лучшей защитой от пигментации является крем с высоким SPF. Только в случае с усами такое средство слабо работает, ведь в жаркую погоду эта область потеет и вместе с потом «смываются» остатки крема. Часть SPF-защиты остается на салфетке после приема пищи.
Фото: unsplash.com
Хуже всего тем, у кого пигментация проявляется в виде обводки верхней губы. Спровоцировать появление коричневой полоски могут косметика для губ, еда, напитки. Частички помады, капелек сока остаются на коже и еще больше притягивают ультрафиолетовые лучи.
В данном случае SPF-крем поможет только при определенных условиях:
отказаться от яркой косметики для губ в период активного солнца;
во время еды аккуратно промакивать губы, а не тереть их;
наносить защитный крем после каждой трапезы;
при длительном нахождении на солнце использовать SPF-защиту каждые 2 часа;
пользоваться солнцезащитными кремами круглый год.
Чего боятся пигментные усы
Идет много споров вокруг таких косметических процедур, как пилинг и удаление пятен лазером. Кто-то утверждает, они лишь усиливают проявление пигментации, другие же, наоборот, говорят об их эффективности.
В какой-то степени каждая сторона права. Чтобы процедуры действительно приносили положительный результат, их должны проводить высококвалифицированные специалисты. Они изучат тип кожи, характер проблемы, подберут подходящие средства, в случае с лазером – виды и режимы.
Можно попробовать убрать солнечные усы более бюджетными способами – при помощи народных средств.
Отжать сок петрушки, смочить в нем тампон и приложить к коже над верхней губой на 15 минут. Промыть область теплой водой.
Смешать 2 чайные ложки измельченных прессованных дрожжей, чайную ложку лимонного сока и столько же растительного масла. Нанести состав на «усики» на четверть часа, затем смыть.
После каждой из процедур наносится увлажняющий крем, еще лучше – солнцезащитный.
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