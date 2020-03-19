Как убираться в доме, чтобы предотвратить распространение коронавируса и других инфекций
Вирусы – достаточно деликатные структуры, поэтому они уязвимы к чистящим средствам и теплой воде. При этом лучше всего работать в перчатках, не касаясь ими лица.
Важно обратить внимание на то, как именно вы удаляете грязь с поверхности. Специалисты рекомендуют двигаться из стороны в сторону, вырисовывая букву S.
Если вы используете не одноразовые салфетки, а одну тряпку для нескольких поверхностей, обязательно постирайте ее после использования и дайте полностью высохнуть.
Мытье посуды лучше осуществлять в горячей воде со специальными средствами.
Доя стирки одежды и постельного белья выбирайте самые высокие температуры из допустимых в инструкции производителя. Давайте ему полностью просохнуть.
Если в доме кто-то заболел, это не значит, что белье этого человека нужно стирать отдельно. Просто не перетряхивайте его перед загрузкой, чтобы исключить заражение других поверхностей.
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