Как убираться в доме, чтобы предотвратить распространение коронавируса и других инфекций

Пандемия коронавируса распространяется по миру, самое время понять, как можно предотвратить болезнь простой уборкой в доме, а значит, защититься и от других инфекций.Вирусы – достаточно деликатные структуры, поэтому они уязвимы к чистящим средствам и теплой воде. При этом лучше всего работать в перчатках, не касаясь ими лица.Важно обратить внимание на то, как именно вы удаляете грязь с поверхности. Специалисты рекомендуют двигаться из стороны в сторону, вырисовывая букву S.Если вы используете не одноразовые салфетки, а одну тряпку для нескольких поверхностей, обязательно постирайте ее после использования и дайте полностью высохнуть.Мытье посуды лучше осуществлять в горячей воде со специальными средствами.Доя стирки одежды и постельного белья выбирайте самые высокие температуры из допустимых в инструкции производителя. Давайте ему полностью просохнуть.Если в доме кто-то заболел, это не значит, что белье этого человека нужно стирать отдельно. Просто не перетряхивайте его перед загрузкой, чтобы исключить заражение других поверхностей.