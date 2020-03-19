Врачи из Испании назвали продукты для противостояния коронавирусу

Чтобы усилить способность организма противостоять коронвавирусу, в рацион следует включить продукты, составляющие основу средиземноморской диеты, заявил Хосе Мануэль Фернандес Гарсиа из Испанского общества врачей общего профиля и семейных врачей (SEMERGEN).Как сообщает healthinfo, правильное питание эффективно поддерживает иммунитет, обеспечивая противостояние вирусам. В отношении коронавируса это также справедливо, считают врачи из Испании, которые назвали необходимые для этого продукты.В условиях стремительно распространяющегося вируса они советуют взять за основу принципы средиземноморской диеты: это означает, в первую очередь, употребление большого количества фруктов, овощей, зелени, полезных жиров. Для противостояния новому вирусу ежедневно следует съедать по пять овощей и фруктов, констатируют врачи.«Такие продукты являются антиоксидантами и богаты микроэлементами, необходимыми для построения крепкого иммунитета – это как раз то, что нужно организму», - подчеркнули эксперты.Также в список пищевых компонентов, помогающих противостоять коронавирусной инфекции, врачи включилицельное зерно,неочищенные (нерафинированые) продукты,мясо птицы, рыбу (есть их нужно минимум раз в неделю),бобовые (два-три раза в неделю),молочные продукт: сыры, йогурты, молоко,яйца,сухофрукты.Испанские медики советуют как можно реже употреблять продукты из переработанного мяса, а также содержащие сахар. Соль нужно ограничить до 5 граммов в день.«В идеале рацион должен подкрепляться физической активностью: нужно двигаться не меньше 30 минут в день. Вдобавок следует достаточно отдыхать. Тогда у иммунной системы будут все условия для противостояния вирусам», - добавили врачи из Испании.