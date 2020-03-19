Перерывы на сон увеличивают продуктивность

Регулярно делающие перерывы на сон люди более продуктивны, чем те, кто предпочитает не дремать. В исследовании приняли участие 2 000 американцев.Соцслужба OnePoll опросила две тысячи американцев об их отношении к дневным перерывам на сон, также определив черты характера респондентов. Любители делать подобные перерывы в 93% случаев определялись продуктивными персонами. Среди тех, кто на сон не прерывался, продуктивными были 85% участников опроса. Люди из первой группы более часто считали себя счастливыми, чем представители второй - 90% против 79%, а также уверенными в себе - 89% против 79%. Дневные перерывы на сон могут быть драйверами в карьере, как считают исследователи.Три четверти любителей перерывов назвали себя амбициозными против 55% во второй группе. 83% участников первой группы считают, что сохраняют здоровый баланс между работой и личной жизнью. Во второй группе - 60%. Дневной сон помогает более половины его поклонников морально принять сокращение зарплаты, если начальство разрешит спать на работе. 79% в первой группе так любят дневной сон, что считают его своим хобби.Участники первой группы ощущают себя более расслабленными (33%), счастливыми (19%) и энергичными (17%) после отдыха. Впрочем, 25% пробудившись от дневного отдыха чувствуют спутанность сознания и не понимают, где находятся. 38% участников второй группы не спят днем, так как не считают это достаточно комфортным. 30% волнуются, что не смогут заснуть ночью, пишет MSN.