Какие травы расслабляют лучше алкоголя

Алкоголь в вечернее время нарушает сон, тогда как отвары трав и травяные чаи помогают расслабиться и снять напряжение. Об этом сообщает врач Виктория Савицкая, информирует health info.Существует миф, что алкоголь помогает заснуть. На самом деле, алкоголь помогает лишь «вырубиться», ни о каком полноценном сне «под градусом» не может идти и речи. Под воздействием горячительного работа мозга нарушается, стало быть, он не может полноценно регулировать работу других систем организма, которые в течение ночного сна должны «отдыхать» и накапливать силы на следующий день.Разумеется, врагами крепкого сна также являются кофе, какао, шоколад, и, что для многих неожиданно, зеленый чай. Также не рекомендуется пить черный чай с лимоном, соки, богатые витамином С и фреши – так как этот витамин обладает бодрящим действием.Идеальным решением станут травяные чаи, особенно мята, мелисса, ромашка, различные купажи. Ну и, конечно же, теплое молоко с ложкой меда.Непосредственно перед сном, помимо стакана горячего молока с медом, отвара мяты и мелиссы, не лишним будет принять полстаканчика отвара с валерианой или пустырником.Еще одно народное средство, которое зарекомендовало себя и среди профессиональных медиков, - пустырник. Он оказывает успокоительное действие, замедляет сердечный ритм, понижает артериальное давление, что способствует расслаблению и глубокому сну. А первоцветы оказывают общеукрепляющее действие на нервную систему.Настой из шишек и цветков хмеля в народной медицине рекомендуют употреблять при неврозах и бессоннице, их действенность подтверждена веками. Отвары мелиссы, чабреца, цикория также эффективно помогают бороться с нарушениями сна.