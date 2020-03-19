Названо популярный препарат, которым нельзя лечить коронавирус

Коронавирус нельзя лечить популярным жаропонижающим лекарством — ибупрофеном, который также является противовоспалительным средством. Речь идет о помощи при симптоме COVID-19 — высокой температуре. Почему врачи ВОЗ настоятельно рекомендуют отказаться от этого лекарства, и чем его лучше заменить.Такое заявление сделал представитель Всемирной организации здравоохранения в Женеве Кристиан Линдмайер, пишет Science Alert.Представитель ВОЗ прокомментировал заявление Оливье Верана, министра здравоохранения Франции по ибупрофену, а также еще одну научную публикацию. В статье ученые доказывают, что ибупрофен способен лишь ухудшить симптомы COVID-19.Сейчас ученые изучают эту информацию более тщательно. Линдмайер сказал, что ВОЗ рекомендует вместо ибупрофена использовать парацетамол.Также представитель ВОЗ отметил, что если употреблять ибупрофен вам рекомендуют врачи, то это «их дело».Основными симптомами коронавируса являются сухой кашель и повышенная температура тела.