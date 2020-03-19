Названо популярный препарат, которым нельзя лечить коронавирус
Такое заявление сделал представитель Всемирной организации здравоохранения в Женеве Кристиан Линдмайер, пишет Science Alert.
Представитель ВОЗ прокомментировал заявление Оливье Верана, министра здравоохранения Франции по ибупрофену, а также еще одну научную публикацию. В статье ученые доказывают, что ибупрофен способен лишь ухудшить симптомы COVID-19.
Сейчас ученые изучают эту информацию более тщательно. Линдмайер сказал, что ВОЗ рекомендует вместо ибупрофена использовать парацетамол.
Также представитель ВОЗ отметил, что если употреблять ибупрофен вам рекомендуют врачи, то это «их дело».
Основными симптомами коронавируса являются сухой кашель и повышенная температура тела.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://www.neboley.com.ua - Добавил valyuha в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий