5 натуральных напитков, которые лечат инфекции мочевыводящих путей

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Инфекции мочевыводящих путей появляются в результате чрезмерного размножения болезнетворных микроорганизмов в органах мочевыделительной системы, включая почки и мочевой пузырь.Чаще всего инфекции мочевыводящих путей вызваны микроорганизмами, проникающими внутрь организма человека через мочеиспускательный канал. Хотя бывает и так, что они появляются в почках.Женщины гораздо чаще мужчин страдают подобными инфекциями. Это объясняется тем, что женский мочеиспускательный канал гораздо короче мужского.Развитие инфекций мочевыводящих путей бывает обусловлено недостаточной гигиеной, сексуальными отношениями или привычкой сдерживать мочу при появлении желания помочиться.Среди других факторов риска следует отметить такие болезни, как камни в почках, диабет и другие серьёзные заболевания.Что касается симптомов подобных инфекций, то чаще всего они сопровождаются жжением и болью. При этом у человека может повышаться температура, появляться боли в мускулатуре живота и наблюдаться заметные изменения в моче.К счастью, прежде чем прибегать к антибиотикам, для лечения подобных инфекций можно использовать целебные натуральные напитки. Благодаря своим полезным свойствам они способны ускорить выздоровление, отмечают эксперты, рекомендации которых публикует healthinfo.ua со ссылкой на Шаг к здоровью.1. Отвар хвощаОтвар хвоща обладает мочегонными свойствами и позволяет увеличить количество выделяемой мочи для того, чтобы очистить мочевыводящие пути и сократить количество находящихся в них бактерий.Содержащиеся в нем ингредиенты обращают противовоспалительными свойствами, облегчают боли и чувство тяжести. Благодаря этому инфекция быстро отступает.Ингредиенты: 1 столовая ложка хвоща (10 г.), 1 стакан воды (200 мл.).ПриготовлениеНагрейте один стакан воды, а когда она закипит, добавьте столовую ложку хвоща.Продолжайте готовить отвар на медленном огне ещё пару минут, после чего снимите кастрюлю с огня.Когда напиток слегка остынет, выпейте его небольшими глотками.Рекомендуется выпивать по 2-3 стакана отвара в день.2. Сок арбузаНатуральный сок арбуза содержит большое количество антиоксидантов и отличается противовоспалительными свойствами. Благодаря этому сок арбуза помогает при лечении инфекций мочевыводящих путей.Это отличный диуретик, способный регулировать количество жидкости в тканях нашего тела. Он очищает почки от токсинов, которые накапливаются в них и подрывают здоровье этих важных органов.Ингредиенты: 2 дольки арбуза, 1 стакан воды (200 мл.).ПриготовлениеПоложите в блендер мякоть арбуза, налейте воды и хорошо перемешайте ингредиенты. У вас должен получиться однородный коктейль.Для лечения инфекции необходимо пить по 2 стакана напитка в день.3. Черничный сокВ чернике также содержатся антибактериальные компоненты и антиоксиданты, которые воздействуют непосредственно на болезнетворные микроорганизмы, присутствующие в мочевыделительной системе.Ощелачивающий эффект черники позволяет изменить кислую среду, которая благоприятна для размножения бактерий. Это позволяет приостановить развитие инфекции.Ингредиенты: 1/2 стакана черничного сока (100 мл.), 1/2 стакана воды (100 мл.), мёд по вкусу.ПриготовлениеРазбавьте половину стакана сока черники половиной стакана воды, хорошо перемешайте ингредиенты и подсластите напиток небольшим количеством мёда.Пить напиток рекомендуется при первых признаках инфекции, два раза в день.4. Сок огурцаОгурцы на 90 процентов состоят из воды. Помимо этого эти овощи содержат необходимые нашему организму антиоксиданты, витамины и минералы.Также не стоит забывать и о мочегонных свойствах огурцов. Именно поэтому употребление огурцов стимулирует выработку мочи в почках и способствует очищению мочевыводящих путей.Натуральный огуречный сок очищает мочевыделительную систему от накопившихся в ней токсинов и ограничивает размножение бактерий.Ингредиенты: 1/2 огурца среднего размера, 1 стакан воды (200 мл.).ПриготовлениеХорошо вымойте огурец и удалите кожуру. Затем положите мякоть огурца в блендер, добавьте стакан воды и хорошо перемешайте ингредиенты.Через пару минут у вас получится однородный напиток без комочков.Выпейте его сразу же после приготовления.Рекомендуется принимать по 2 стакана такого напитка в день до полного выздоровления.5. Имбирный отварИмбирь славится своими противовоспалительными и антибактериальными свойствами, а также является натуральным обезболивающим. Это позволяет использовать имбирь для лечения инфекций мочевыводящих путей.Отвар имбиря успокоит боли внизу живота и стимулирует выделение мочи для очищения органов мочевыделительной системы.Ингредиенты: 1 столовая ложка тёртого имбиря (10 г.), 1 стакан воды (200 мл.), мёд по вкусу.ПриготовлениеДоведите до кипения один стакан воды. Как только она закипит, добавьте столовую ложку свежего тёртого имбиря.Дайте напитку настояться несколько минут, после чего процедите его и выпейте.Можете пить до 3 чашек имбирного отвара в день.При желании можете подсластить его, добавив столовую ложку пчелиного мёда.Натуральные средства, о которых шла речь выше, помогут при лечении инфекций мочевыводящих путей, если вы будете хорошо питаться и пить достаточно воды.Если несмотря на такое лечение симптомы инфекции сохраняются, будет лучше обратиться к медицинскому специалисту.