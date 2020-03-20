Для здоровья глаз: готовим напитки, улучшающие зрение

Не требуют особых затрат, простые в приготовлении и очень вкусные.Мы уже знаем о пользе черники, моркови, орехов, жирной рыбы. Есть и напитки, способные не только улучшить зрение, но и предотвратить глазные болезни.Зеленый чайВы удивитесь, но это хорошая «микстура» для глаз. Содержащиеся в нем витамины и антиоксиданты восстанавливают четкость изображения и укрепляют зрительные органы.Благодаря наличию катехинов, зеленый чай снижает внутриглазное давление, тем самым спасает от глаукомы.Для лечения зрения подходит лишь качественный листовой продукт. О пакетированном чае забудьте.Апельсиново-ананасовый коктейльВ нем много витамина С, который улучшает отток внутриглазной жидкости и уменьшает риск катаракты.Чтобы приготовить напиток, достаточно выжать сок из этих фруктов и смешать. Если нет специального приспособления, измельчите кусочки апельсина и ананаса в блендере. Получится питательный смузи. В него можно выжать дольку лимона, по необходимости – подсластить.Морковь+яблоко+шпинатГлавный витамин, в котором нуждаются наши глаза, это А. Он отвечает за функционирование глазной сетчатки, служит хорошей профилактикой болезней зрения.Высоким содержанием ретинола могут похвастаться морковь и шпинат. Еще витамин присутствует в яблоках. Из них мы и сделаем полезный напиток.Понадобятся одна морковь, пять листиков шпината и яблоко. Вымойте все ингредиенты, очистите морковь, из яблока удалите семена. Сложите все в блендер и взбейте до однородного состояния.Если напиток получился слишком густым, разбавьте минеральной водой.