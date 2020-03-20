Ученые рассказали, как проявляется легкая форма коронавируса
COVID-19 в легкой форме
У пациента будет проявляться невысокая температура, может проявиться слабая головная боль, человек будет чувствовать себя усталым, в горле могут появиться небольшие болезненные ощущения, небольшой кашель, озноб, ломота в мышцах. Насморк проявляется очень редко, говорят медики.
Как не перепутать коронавирус с ОРВИ и простудой
При данных заболеваниях, в отличие о COVID-19, у пациента появляется мокрый кашель, и почти всегда люди страдают от заложенности носа и насморка. Но есть и похожие симптомы — это невысокая температура и головная боль (также умеренная).
Как не перепутать коронавирус с гриппом
Новый тип коронавируса COVID-19 и грипп обладают достаточно большим количеством похожих параметров: оба приводят к респираторному заболеванию с широким спектром вариантов: от бессимптомного или легкого состояния у больного до тяжелого состояния и даже летального исхода. Но во время заболевания гриппом у человека нет одышки или иных подобных проблем с дыханием, а температура почти всегда высокая - это явный симптом гриппа, в отличие от коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://planet-today.ru - Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий