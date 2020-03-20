Ученые рассказали, как проявляется легкая форма коронавируса

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

По мнению ученых, которые уже смотрят на статистику и делают прогнозы, говорят о том, что 80 процентов людей, которые будут заражены новым коронавирусом, переболеют им в легкой форме. Медики решили рассказать, как отличить симптомы коронавируса от других простудных заболеваний и понять, что вы заболели.COVID-19 в легкой формеУ пациента будет проявляться невысокая температура, может проявиться слабая головная боль, человек будет чувствовать себя усталым, в горле могут появиться небольшие болезненные ощущения, небольшой кашель, озноб, ломота в мышцах. Насморк проявляется очень редко, говорят медики.Как не перепутать коронавирус с ОРВИ и простудойПри данных заболеваниях, в отличие о COVID-19, у пациента появляется мокрый кашель, и почти всегда люди страдают от заложенности носа и насморка. Но есть и похожие симптомы — это невысокая температура и головная боль (также умеренная).Как не перепутать коронавирус с гриппомНовый тип коронавируса COVID-19 и грипп обладают достаточно большим количеством похожих параметров: оба приводят к респираторному заболеванию с широким спектром вариантов: от бессимптомного или легкого состояния у больного до тяжелого состояния и даже летального исхода. Но во время заболевания гриппом у человека нет одышки или иных подобных проблем с дыханием, а температура почти всегда высокая - это явный симптом гриппа, в отличие от коронавируса.