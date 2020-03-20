Лаванда и мята: названы ароматы, повышающие настроение
Лаванда
В древние времена люди использовали лаванду, чтобы прогнать злых духов и привлечь в дом любовь и изобилие. Позже выяснилось, что нежный аромат лаванды успокаивает нервную систему, снимает стресс и заставляет организм вырабатывать больше эндорфинов.
Вербена
Если у вас был тяжелый день, расслабиться и снять нервное напряжение вам поможет удивительный запах вербены. Это растение обладает приятным ароматом, похожим на запах лимонной корочки. Масло вербены улучшает настроение, дарит чувство спокойствия и уверенности в себе.
Мята
Это растение обладает многими полезными свойствами для здоровья. Мята помогает от мигрени, а также стимулирует работу мозга, улучшает настроение и помогает восстановить силы.
Бергамот
Масло бергамота помогает справиться с депрессией и грустью. Запах этого растения привлекает позитивную энергию, тонизирует и оказывает успокаивающий эффект.
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