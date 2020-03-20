При каких проблемах со здоровьем помогает питье воды натощак
Специалисты отмечают, что употреблять воду на голодный желудок необходимо каждое утро. Во-первых, она помогает взбодриться и настроиться на питьевой режим. Во-вторых, вода натощак запускает обменные процессы в организме, улучшает пищеварение и тем самым способствует нормализации веса. Во-третьих, она помогает очистить организм от вредных токсинов и шлаков, которые скопились за ночь.
Людям, страдающим от изжоги, особенно рекомендуется употреблять воду на голодный желудок, потому что она разбавляет кислоту, предотвращая "пожар" в горле и за грудиной.
Помимо этого, вода влияет и на наш внешний вид. Обезвоживание организма приводит к сухости и шелушению кожи, в следствии чего появляются морщинки. А избежать этой проблемы поможет стакан воды натощак - он улучшит кровообращение.
К слову, не пейте слишком холодную воду, чтобы не болело горло.
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