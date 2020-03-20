Педиатры узнали, как предотвратить заражение крови у новорожденных
В итоге бактериальный сепсис развивался у животных, получавших молоко с низкой концентрацией соединения. По мнению специалистов, детское питание и молоко с высокой концентрацией эпидермального фактора роста могут спасти недоношенных детей. В отличие от антибиотиков, убивающих все бактерии без разбора, грудное молоко способствует формированию внутренней защиты, сдерживающей именно вредные бактерии.
Оно не может справиться, если инфекция уже развилась, но в качестве превентивной терапии грудное молоко прекрасно справится. Известно: так называемый поздний сепсис может развиться в промежуток с 72 часов после родов до 60 дней после появления на свет. И он стоит за 26% детских смертей среди недоношенных.
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