Ученые: Сахарный диабет 1 типа - не одна, а две болезни

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Ученые утверждают, что сахарный диабет 1 типа можно рассматривать как два разных заболевания. Два подтипа отличаются возрастом начала болезни и микроскопическими изменениями в поджелудочной железе, показывает новое исследование, опубликованное в журнале Diabetologia.Ранее ученые уже обращали внимание, что при развитии диабета 1 типа могут быть задействованы различные иммунологические механизмы. Специалисты предлагали выделить два «эндотипа» диабета.В новом исследовании ученые проанализировали примерно 130 образцов ткани поджелудочной железы молодых людей и детей с сахарным диабетом 1 типа. Ученые сообщают, что обнаружили «два разительно отличающихся паттерна», которые касаются судьбы предшественник инсулина (проинсулина) в железе.У детей, которым на момент установления диагноза было менее семи лет, проинсулин не проходил правильный цикл превращений. Оно вырабатывался клетками поджелудочной железы в неизмененном виде. То есть, его количество, которое превращалось в инсулин, было недостаточным.В образцах поджелудочной железы, которые были получены у детей, заболевших в 13 лет и старше, ученые обнаружили другую картину. В этом случае проинсулин не терял способности превращаться в инсулин.Кроме того, при разных подтипах сахарного диабета 1 типа клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин, разрушаются по-разному. У младших детей процесс их повреждения оказался более агрессивным.«Наши данные говорят в пользу того, что диабет 1 типа существует в виде двух различных патологий, которые можно разделить, исходя и возраста во время установления диагноза, а также по отличиям гистологической картины», - пишут ученые.