Немецкие врачи указали на новые симптомы COVID-19

Легочная инфекция Covid-19, вызываемая заражением новым коронавирусом, проявляется кашлем и лихорадкой – это ее типичные симптомы. На новые признаки, связанные с потерей обонятельных и вкусовых ощущений, указал врач-вирусолог Хендрик Стрик, об этом информирует издание Focus (Германия).Как сообщает healthinfo, новый коронавирус (Sars-CoV-2) ведет к развитию болезни легких Covid-19, классическими симптомами которой являются ощущения, напоминающие простуду или грипп (одними из первых возникают кашель и лихорадка). Но специалисты приобретают больше медицинских знаний по данной проблеме и выявляют новые признаки. Врач-вирусолог из Германии Хендрик Стрик выявил ранее неизвестные симптомы инфекции Covid 19.Стрик с группой медиков наблюдал за группой из 100 человек, зараженных новым коронавирусом, и указал не следующее: заболевшие сталкивались с потерей обоняния и вкуса.«Почти все инфицированные люди, больше двух третей, описали потерю обоняния и вкуса, продолжающуюся несколько дней. К примеру, женщина рассказала, что перестала чувствовать запах пеленок своего ребенка. Другие не ощущали запаха своего шампуня, жаловались на изменившийся вкус еды», - поделился вирусолог.Но на каком этапе заболевания возникают данные симптомы, пока неясно.Врач рекомендует при возникновении недомогания начать вести дневник, фиксируя в нем все изменения в самочувствии. По его словам, симптомами, указывающими на Covid-19, могут быть:лихорадка,сухой кашель,одышка,боль в мышцах, суставах,усталость,насморк,головная боль,боль в горле,диарея.Он напомнил, что время, необходимое для появления первых симптомов коронавирусной инфекции после заражения, варьируется от 2 до 14 дней, но в некоторых случаях инкубационный период может длиться до 26 дней.