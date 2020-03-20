Продукты, которые ошибочно считаются полезными
В первую очередь, специалисты рекомендуют обратить внимание на йогурты с добавками. Несмотря на то, что они очень вкусные и пользуются спросом, пользу для организма они приносят минимальную. Дело в том, что такие йогурты содержат большое количество сахара, красителей, искусственных добавок и других химических веществ, которые вредят микрофлоре кишечника. Лучше покупать натуральный йогурт и добавлять в него свежие ягоды, фрукты и прочее.
Также не стоит завтракать овсянкой быстрого приготовления. В ее составе много сахара, который затрудняет работу поджелудочной железы. Да, и другие блюда, которые можно приготовить за 5 минут, не содержат пищевой ценности.
Специалисты советуют отказаться и от магазинных соков, многие ошибочно считают их полезными, а на самом деле, в этих напитках много усилителей вкуса, сахара и других вредных добавок.
Помимо этого, не стоит увлекаться манной кашей. Ее изготовляют из пшеницы путем помола, поэтому она практически не содержит витаминов и ценных веществ для организма. Но в ней есть углеводы и крахмал, которые способствуют увеличению веса.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://www.neboley.com.ua - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий